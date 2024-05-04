В Башкирии мальчик продает игрушки, чтобы купить корм бездомным кошкам

В башкирском селе Кушнаренково второклассник Амаль Латыпов продает свои игрушки, чтобы помочь бездомным животным. Об этом сообщает «Комсомольская правда», которая называет мальчика «самым юным волонтером на районе».
Латыпов загорелся идеей помочь животным еще в прошлом году, когда на крыльце местной «Пятерочки» прижилось много кошек. Латыпов стал интересоваться у матери, кто их кормит, на что она ответила, что это делают люди, которым жалко бездомных животных.
Однажды школьник заявил маме: «У нас же в гараже очень много игрушек лежат. Я уже не маленький, давай их продадим?». На вопрос родительницы, что он собирается делать с деньгами, Амаль ответил: «Куплю КамАЗ корма для кошек!».
Мать поддержала идею мальчика и вскоре он выбрал для себя торговую точку — она расположилась на новой аллее. Но там бизнес не пошел, и точку переместили на центральную площадь села.
Благодаря СМИ об инициативе Амаля узнали больше людей, ему принялись помогать односельчане. У мальчика не только стали покупать игрушки, но и безвозмездно отдавать свои старые, а также жертвовать деньги на корм для котов.
Второклассник продавал игрушки все прошлое лето, но с началом учебы эту деятельность пришлось приостановить. Чтобы перевести торговлю в онлайн, они создали телеграм-канал «Протяни руку помощи», где выкладывают фото товаров.
В будущем семья планирует передать часть игрушек детскому дому, а Амаль намерен покупать корм и для собак из питомника в Кушнаренково.