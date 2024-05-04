В Башкирии мальчик продает игрушки, чтобы купить корм бездомным кошкам

Латыпов загорелся идеей помочь животным еще в прошлом году, когда на крыльце местной «Пятерочки» прижилось много кошек. Латыпов стал интересоваться у матери, кто их кормит, на что она ответила, что это делают люди, которым жалко бездомных животных.