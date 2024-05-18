Канадец побил мировой рекорд по сборке «Тысячелетнего сокола» из Lego

Канадец установил новый мировой рекорд по сборке «Тысячелетнего сокола» из Lego. С моделью космического корабля из более чем 7,5 тыс. деталей он разобрался за 7,5 часов. За процессом наблюдали представители Книги рекордов Гиннесса.
21-летнему жителю Онтарио Иван Ю потребовались 7 часов 36 минут 37 секунд на крепление всех деталей друг с другом. Он обогнал предыдущий рекорд почти на три часа.
В беседе с создателями книги рекордов он рассказал, что всегда был большим поклонником «Звездных войн», и особенно ему нравились дизайны космических кораблей, таких как «Тысячелетний сокол» или «Звездный разрушитель».
Ю отметил, что на видео была зафиксирована его первая попытка собрать корабль Хана Соло.
«Раньше я тренировался на моделях AT-TE и AT-AT и собрал каждую из них за часть, это придало мне уверенностиКроме того, я изучил прошлых рекордсменов и некоторые их стратегии, а также потратил много времени на изучение инструкций», — делится он.
При этом студент отмечает, что сначала совершил несколько ошибок: «В первом пакете находятся детали для основания корабля, и в них легко перепутать с переднюю часть с задней. В одном из этапов я забыл повернуть модель и в итоге расположил кучу деталей в неправильном направлении, их пришлось пересобирать».
«В этот момент я очень переживал за рекорд и сомневался, стоит ли начинать все заново, ведь на тот момент у меня было всего около 30 минут», — говорит Ю.
Процесс строительства показался ему очень веселым, парень с головой погрузился в процесс и даже не заметил, как быстро пролетело время: «К концу работы у меня болели пальцы и спина. Если я когда‑нибудь попробую побить рекорд, мне понадобится высокий стол, чтобы не нагибаться к нему».