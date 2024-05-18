Суд признал «безнравственным» перевод рубеж денег от продажи товаров IKEA и отдал их бюджету России

Арбитражный суд Московской области запретил переводить за рубеж выручку от продажи товаров IKEA и передал ее российскому бюджету. О необычном решении пишет «Коммерсант».
В суд обратилась Федеральная налоговая служба, она оспорила сделку по передаче 12,9 млрд рублей от российской структуры IKEA ООО «Торг» к ирландской Fami Limited. 25 апреля иск ведомства был удовлетворен, но его подробности стали известны только сейчас.
IKEA покинула российский рынок в ноябре 2022 года. Оставшиеся запасы товаров у ее «дочки» выкупил «Яндекс Маркет» через компанию ООО «Маркет.Трейд». Деньги от сделки ООО «Торг» перевел на зарубежные счета Fami.
ФНС посчитала это «сделкой, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности», поэтому соглашение могло быть признано ничтожным, а имущество — взыскано в доход России согласно статье 169 Гражданского кодекса РФ.
Ирландия, где зарегистрирована Fami Limited, а также Нидерланды, где зарегистрирована IKEA, входят в список недружественных стран, и по указу Путина перевод денег туда допускается только с разрешения правительственной комиссии и на на счета типа «С» в российских банках.
Налоговики отмечают, что «Торг» с 2020 года должен Fami больше 8 млрд рубей, и полученные компанией платежи за товар были заложены в счет долга. Поэтому ФНС посчитала, что сделка была совершена с целью обхода указа и незаконного вывода средств за границу. Эту позицию поддержала Генпрокуратура.
Структура IKEA же настаивала, что платеж не был использован в счет погашения займа, в его основе лежала сделка с «Яндекс Маркетом», а ФНС не занимается «защитой публичных интересов в сфере применения специальных экономических мер».
Суд занял сторону ФНС и взыскал с «Торга» 12,9 млрд рублей. В решении арбитраж отметил, что вывод денег из России «в значительном размере в обход действующих ограничений» противоречит публичным интересам, безопасности государства и основам правопорядка, которые защищает статья 169 ГК РФ.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты называют решение суда «опасным прецедентом». Они опасаются, что это может позволить судам «широко использовать ссылки на антисоциальность сделок как основание для изъятия средств в пользу государства».