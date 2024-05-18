В сети появилось видео, на котором Пи Дидди избивает свою подругу

CNN опубликовал видео нападения Шона Комбса на певицу Кэсси Вентуру. Инцидент 2016 года стал причиной судебного иска от артистки, эта тяжба закончилась «урегулированием по согласию сторон».
На кадрах от 5 марта 2016 года из отеля «Интерконтинентал» в Лос-Анджелесе рэпер в полотенце и носках выходит из номера и бежит за Вентурой к лифтам. Мужчина хватает девушку за шею и бросает на пол, затем с размаха пинает ее, собирает ее сумки, пинает еще раз и тащит обратно в номер.
Затем Вентура поднимается с пола и возвращается к лифтам. Унеся сумки в комнату, Дидди приходит вновь, зажимает девушку в углу, затем швыряет в нее стеклянную вазу, стоявшую в холле, и садится в кресло.
Вентура, заключившая с Комбсом мировое соглашение, отказалась от комментариев телеканалу.
Согласно исковому заявлению Вентуры, Комбс «сильно напился и ударил ее по лицу, поставив синяк под глазом». В тексте описаны события, попавшие на пленку, а также говорится, что девушка попыталась уйти из номера, но артист проснулся и «последовал в коридор отеля, крича на нее».
После этих событий потерпевшая вызвала такси и уехала, следует из документа. «Осознав, что ее побег приведет к тому, что мистер Комбс еще больше разозлится на нее, мисс Вентура вернулась в отель с намерением извиниться за то, что убежала от своего обидчика», — сказано в тексте.
«Когда она вернулась, сотрудники службы безопасности отеля настоятельно попросили ее сесть в такси и ехать домой, намекая на то, что они видели запись с камер наблюдения, на которой видно, как мистер Комбс избивает мисс Вентуру и бросает в нее стекла в коридоре отеля», — написано в заявлении.
В документе Вентура утверждала, что Комбс заплатил отелю 50 тыс. долларов за удаление записи. Кроме того, она писала, что за время их отношений сталкивалась с другими случаями насилия, а Комбс также заставлял ее заниматься сексом с другими мужчинами.
Отношения певицы и рэпера начались в 2007 году, когда ей было 19, а Дидди — 37 лет. Девушка в это время также была артисткой его лейбла и покинула его в 2019 году после окончания их романтической связи.
Во время урегулирования иска адвокат рэпера заявил журналистам, что его подзащитный отвергает любые обвинения в насилии, а мировое соглашение ни в коем случае не означает признания его вины.
Шон Комбс объявлен в розыск по обвинениям в сутенерстве, сексуализированном насилии, склонении к проституции, а также распространении незаконных веществ и огнестрельного оружия. В его домах в США прошли обыски.