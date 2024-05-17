Лора Дерн и Маргарет Куэлли снимутся в сериале «Навсегда разделенные» по роману Тейлор Дженкинс-Рид

Американские актрисы Лора Дерн («Большая маленькая ложь») и Маргарет Куэлли («Бедные-несчастные», «Однажды… в Голливуде») снимутся в сериале «Навсегда разделенные» по роману Тейлор Дженкинс-Рид. Об этом сообщил Deadline.
Экранизацию выпустит стриминговый сервис Netflix. Дерн и Куэлли выступят также исполнительными продюсерами шоу вместе с Джессикой Родес из А24. Сценаристом и шоураннером станет Джулия Бикнелл.
«Навсегда разделенные» расскажет о романе Элси и Бена, который стремительно развивается и приводит к скорой свадьбе. Пара, как кажется, должна жить вместе долго и счастливо, но Бен неожиданно умирает.
Это вынуждает Элси столкнуться лицом к лицу со свекровью по имени Сьюзен, которая до смерти сына даже не знала о существовании у него жены. Женщины сформируют непростую связь, которая в итоге поможет им оправиться от потери.
Над сериалом будут работать Элисон Мо Мэсси из Pacesetter Productions, Рид, Брэд Мендельсон из Circle of Confusion, Джейми Лемонс из Jaywalker Pictures, а также Бретт Хедблум из I Understand Pictures.
Тейлор Дженкинс-Рид выпустила роман «Навсегда разделенные» («Forever, Interrupted») в 2013 году. Он стал ее дебютной книгой. После нее писательница опубликовала еще несколько романов, в том числе «Семь мужей Эвелин Хьюго».