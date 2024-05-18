Ватикан сделал папу римского единственным, кто может признавать явления «сверхъестественными»

В церкви объяснили, что некоторые епископы делали заявления о «сверхъественности» или «несверхъестественности» на основе своих личных интересов («прибыли, власти, известности, общественного признания»), а их высказывания «убеждали верующих в том, что они должны верить в эти явления, которые иногда ценились больше, чем само Евангелие», поэтому и нужны нововведения. Со временем многие из этих заявлений были опровергнуты, но верующие продолжали считать их верными, отметили там.