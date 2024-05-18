Ватикан сделал папу римского единственным, кто может признавать явления «сверхъестественными»

Ватикан ограничил круг лиц, которые могут признавать явления «сверхъестественными». На данный момент таким полномочием были наделены некоторые представители Римско-католической церкви, но с 19 мая — только папа римский, говорится в руководстве Дикастерии доктрины веры Ватикана.
После изменений в правилах местные епископы и Святой престол не смогут делать официальных заявлений о сверхъестественности явления. Папе римскому, в свою очередь, это будет дозволено лишь в исключительных случаях.
В церкви объяснили, что некоторые епископы делали заявления о «сверхъественности» или «несверхъестественности» на основе своих личных интересов («прибыли, власти, известности, общественного признания»), а их высказывания «убеждали верующих в том, что они должны верить в эти явления, которые иногда ценились больше, чем само Евангелие», поэтому и нужны нововведения. Со временем многие из этих заявлений были опровергнуты, но верующие продолжали считать их верными, отметили там.
Дикастерия, которая следит за ортодоксальностью и чистотой вероучения, упомянула затяжной процесс установления «сверхъественности» явлений, в то время как это требовалось сделать быстро. Церковное ведомство ввело критерии для упрощения. Основанием для подтверждения «сверхъественности» послужат «доверие и хорошая репутация» источников и очевидность того, что оно является результатом «не инициативы вовлеченных в него людей, а плодами христианской жизни».