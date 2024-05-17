Журналиста Богдана Бакалейко* объявили в розыск

Вчера в 23:03
Фото: bogdan_bakaleyko

Российского журналиста Богдана Бакалейко*, в прошлом работавшего на телеканале «Дождь»**, объявили в розыск. Об этом стало известно из базы данных МВД.

Бакалейко* разыскивают в связи с обвинением по уголовной статье. Согласно данным ТАСС, журналиста подозревают в уклонении от исполнения обязанностей по закону об иностранных агентах.

По соответствующей этому преступлению статье Бакалейко* грозит лишение свободы до двух лет. В данный момент журналист проживает не в России.

Минюст РФ признал Богдана Бакалейко* иноагентом в марте 2023 года. Причиной этого стало участие журналиста в создании материалов СМИ-иноагентов и высказывания против военной операции на Украине, а также распространение «негативной информации» о деятельности российских властей.

* Богдан Бакалейко внесен Минюстом в реестр иноагентов.

** Телеканал «Дождь» признан иноагентом и объявлен нежелательным в России

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