Журналиста Богдана Бакалейко* объявили в розыск

Минюст РФ признал Богдана Бакалейко* иноагентом в марте 2023 года. Причиной этого стало участие журналиста в создании материалов СМИ-иноагентов и высказывания против военной операции на Украине, а также распространение «негативной информации» о деятельности российских властей.