На Джонни Ноксвилла подали в суд за травмы из‑за ударов электрошокером

Креативный консультант Дэниел Карри в иске пишет, что Ноксвилл пришел в аппаратную и стал стрелять в него из тазера. Продюсер утверджает, что стал убегать от актера, но получил разряд в бок и на полной скорости упал, сломав себе малоберцовую кость и порвав связки на ноге.