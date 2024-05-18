На Джонни Ноксвилла подали в суд за травмы из‑за ударов электрошокером

На создателя «Чудаков» Джонни Ноксвилла подали в суд. Продюсер шоу «The Prank Panel» обвинил его в нанесении травм и ударах электрошокером и требует возместить ущерб в размере 3 млн долларов. Об иске пишет издание The Wrap.
Креативный консультант Дэниел Карри в иске пишет, что Ноксвилл пришел в аппаратную и стал стрелять в него из тазера. Продюсер утверджает, что стал убегать от актера, но получил разряд в бок и на полной скорости упал, сломав себе малоберцовую кость и порвав связки на ноге.
Кроме того, истец заявил, что после инцидента он начал получать от Ноксвилла «зловещие и угрожающие» сообщения, которые должны были заставить его замолчать. В тексте Карри пишет, что второй ведущий шоу, комик Эрик Андре, посоветовал не придавать случившемуся внимания, «ссылаясь на опасения мести» от создателя «Чудаков».
В качестве ответчиков в заявлении также указаны студии ITV America и Kimmelot, занимавшиеся производством телешоу. Продюсер уверен, что кто‑то подделал отчет об инциденте и назвал травмы продюсера «падением» и «ушибом лодыжки», а также убедил других членов съемочной группы не поддерживать его версию событий.
Карри отмечает, что в результате на него по сути поставили «черную метку», требует возместить 1,25 млн долларов в качестве компенсации общего ущерба и еще 1,75 млн за потерю прошлого и будущего заработка.