Telegram обновит поиск по хэштегам

В Telegram появятся хэштеги, при нажатии на которые будут отображаться все посты из публичных каналов, где они есть. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
По его словам, обновленные хэштеги заработают уже в мае. Сейчас при клике на хэштег пользователь видит лишь список постов с ним из конкретного чата или канала.
«Telegram все больше становится не просто мессенджером, но и социальной сетью», — отметил канал «Русский маркетинг».
В апреле Павел Дуров дал часовое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Предприниматель рассказал о вынужденной продаже «ВКонтакте», создании Telegram, нападении после встречи с основателем Twitter Джеком Дорси, слежке ФБР и давлении от Google и Apple. Краткий пересказ основных тем можно прочитать здесь.