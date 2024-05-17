Жан Рено обретает необычного друга в трейлере фильма «Мой пингвин»

На ютуб-канале RoadsideFlix опубликовали трейлер фильма «Мой пингвин», главную роль в котором исполнил Жан Рено («Леон», «Багровые реки»). Картина выйдет на экраны кинотеатров 16 августа.
В ней Рено предстанет в образе мужчины, который спасает найденного на побережье пингвина. Птица неожиданно становится настоящим другом герою и его близким. Вскоре об этой истории узнают тысячи пользователей интернета.
Пингвин по прозвищу ДинДим становится звездой соцсетей. Он отказывается покидать свою человеческую семью, что вызывает интерес ученых. Они забирают ДинДима, чтобы исследовать его поведение.
Вскоре лучший друг пингвина решает найти его и вернуть домой. «Я должен найти его», — говорит в трейлере мужчина, чью жизнь перевернула маленькая птичка.
Полную историю о дружбе человека и пингвина можно будет узнать, когда лента выйдет в кинопрокат. Она расскажет реальную историю о птице и простом рыбаке, ставшими неразлучными.
Режиссером картины выступил Дэвид Шурманн. Сценарий проекта написали Кристен Лазарян и Паулина Лагуди Ульрих. Оператором фильма стал Энтони Дод Мэнтл («127 часов», «Миллионер из трущоб»).
В актерский состав ленты вошли Андриана Барраса, Росио Эрнандес, Николас Франселла, Алексия Мойано. Музыку к «Моему пингвину» написал Фернандо Веласкес. Премьера фильма в России состоится 12 сентября.