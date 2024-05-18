В Госдуме предложили ввести «уроки целомудрия»

«А мальчиков надо учить тому, что они защитники Родины, своей семьи, жены, которую они должны оберегать. Нужно приучать их к уважению к женщине, к целомудрию. Этого сейчас нет, но это беда и преступление государства перед грядущими поколениями», — подчеркнул парламентарий.