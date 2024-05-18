В Госдуме предложили ввести «уроки целомудрия»

В рамках Года семьи в России нужно ввести уроки целомудрия в школах, уверен первый заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев. Об этом он заявил в интервью «Парламентской газете».
«Нужно задуматься о введении таких дисциплин, чтобы дети потянулись к правильным ориентирам. Ведь когда в нашей стране случилась перестройка, то к нам хлынул поток заграничных фильмов, часто пошлых, а вот чистота в отношениях между мужчиной и женщиной ушла. Поэтому нужно обучать школьников правильному отношению к взрослой жизни», — заявил депутат.
«Девочкам надо прививать понимание того, что цель жизни и призвание женщины от Господа — быть хранительницей очага и по мере сил быть послушной мужу. Надо давать пример не Евы, тянущейся к очередному яблоку, а Богородицы», — добавил он.
«А мальчиков надо учить тому, что они защитники Родины, своей семьи, жены, которую они должны оберегать. Нужно приучать их к уважению к женщине, к целомудрию. Этого сейчас нет, но это беда и преступление государства перед грядущими поколениями», — подчеркнул парламентарий.
Ранее недовольство голливудскими фильмами выразил Митрополит Екатеринбургский Евгений. Священник посчитал их причиной демографических проблем в России. По его мнению, из‑за американских фильмов женщины не хотят «плодить нищету» и рожать больше одного ребенка.