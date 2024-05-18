Омбудсмен Чечни об уехавшей Лии Заурбековой: «Псевдоправозащитники начали похищать людей»

Солтаев также выразил сомнение в том, что чеченские семьи могут ущемлять права дочерей: «лично для меня слухи об ущемлении и притеснении дочерей в их семьях всегда очень сомнительны. Такие действия по отношению к своим родным очень строго осудили бы в чеченском обществе. Настолько строго, что на это вряд ли пошли бы в чеченской семье».