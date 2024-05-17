В Хабаровском крае женщина погибла после нападения амурского тигра

В Хабаровском крае 49-летняя женщина подверглась нападению амурского тигра. Спустя сутки после атаки она скончалась. Об этом сообщил «Московский комсомолец».
Погибшая ранее работала в сельской администрации, но в последние месяцы жила на охотничей базе посреди тайги, где присматривала за хозяйством. «Женщина жила там практически одна, только собак много было», — рассказала местная жительница.
8 мая на территорию базы пришел тигр. Он начал преследовать одну из собак, которая в свою очередь решила спрятаться за заботящейся о ней женщиной. В результате тигр набросился на женщину.
Пострадавшую нашли только на следующий день в одной из построек на базе — там женщина пряталась от зверя. У нее не было телефона или каких‑либо иных средств связи, поэтому она не смогла позвать на помощь.
Женщину попытались доставить по реке до ближайшего травмпункта, но она не перенесла пути и скончалась от кровопотери. Следственный комитет начал проверку по факту ее гибели.
Местные жители рассказали СМИ, что тигры часто появляются в таежных поселках. «Всю зиму мы мучились и прятались от этих тигров. Только днем из дома выходили, дети в школы не ездиди, а уж сколько собак и других домашних животных они у нас загрузли», — поделилась одна женщина.