В Хабаровском крае женщина погибла после нападения амурского тигра

Местные жители рассказали СМИ, что тигры часто появляются в таежных поселках. «Всю зиму мы мучились и прятались от этих тигров. Только днем из дома выходили, дети в школы не ездиди, а уж сколько собак и других домашних животных они у нас загрузли», — поделилась одна женщина.