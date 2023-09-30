Экономисты ВШЭ предложили снизить акцизные сборы на жидкости для вейпа в четыре раза

Повышение цен на жидкости для вейпов приведет к переходу потребителей на более дешевые и нелегальные продукты, заявили исследователи. Они пришли к выводу, что при корректировке акциза, собираемость налогов вырастет почти на 100%: федеральный бюджет ежегодно может получать порядка 10 млрд рублей с акцизов на жидкости, которые производят в РФ, но, согласно данным 2022 года, сборы составляют лишь 0,6% от этой суммы.