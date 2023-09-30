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Экономисты ВШЭ предложили снизить акцизные сборы на жидкости для вейпа в четыре раза

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:35

Авторы доклада ВШЭ об о налогообложении торговли жидкостями для вейпов рекомендовали снизить акцизные сборы в четыре раза — как минимум до 5 рублей за 1 миллиграмм. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на документ.

Повышение цен на жидкости для вейпов приведет к переходу потребителей на более дешевые и нелегальные продукты, заявили исследователи. Они пришли к выводу, что при корректировке акциза, собираемость налогов вырастет почти на 100%: федеральный бюджет ежегодно может получать порядка 10 млрд рублей с акцизов на жидкости, которые производят в РФ, но, согласно данным 2022 года, сборы составляют лишь 0,6% от этой суммы.

По их мнению, при снижении акцизов торговцы сами выйдут из теневого сегмента, а бюджет получит больше денег.

В РФ неоднократно поднимается вопрос о запрете вейпов, в том числе партиями и правительством. В апреле Госдума приняла законопроект об ужесточении правил оборота вейпов, в частности, запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним.

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