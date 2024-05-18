Bad Bunny придется заплатить бывшей 40 млн долларов за использованное без разрешения аудиосообщение

«С тех пор тысячи людей напрямую комментируют посты Карлиз в социальных сетях, а также каждый раз упоминают „Bad Bunny, baby“, когда она выходит в общественное место. Это привело и приводит в настоящее время к тому, что де ла Круз чувствует себя обеспокоенной, измученной, запуганной, подавленной и встревоженной», — говорится в документе.