Bad Bunny придется заплатить бывшей 40 млн долларов за использованное без разрешения аудиосообщение

Рэпер Bad Bunny должен заплатить бывшей девушке 40 млн долларов. Суд удовлетворил ее требование за использованное без ее согласия аудиосообщение в треках. Об этом пишет El Dario.
Карлиз де ла Круз, с которой артист встречался с 2011 по 2016 год, подала иск с требованием соблюсти права на свой образ и авторские права. Она заявила, что записала на телефон фразу «Bad Bunny, baby», которую он позже использовал в песнях «Pa’ ti» 2016 года и «Dos mil 16» в 2022-м.
Кроме того, отметила истица, эти песни пуэрториканец исполнял на своих концертах, давал в ротацию на радио и телевидение, треки также звучат на стримингах и в соцсетях. Также Bad Bunny неоднократно сам повторял фразу в других треках, обращает внимание она.
По словам девушки, представитель рэпера предлагал ей 2000 долларов за права на аудиозапись, также деньги ей хотели дать на лейбле, с которым подписан Bad Bunny, но она отказалась от обеих сделок. Песни все равно вышли в неизмененном виде.
«С тех пор тысячи людей напрямую комментируют посты Карлиз в социальных сетях, а также каждый раз упоминают „Bad Bunny, baby“, когда она выходит в общественное место. Это привело и приводит в настоящее время к тому, что де ла Круз чувствует себя обеспокоенной, измученной, запуганной, подавленной и встревоженной», — говорится в документе.
По мнению девушки, отсутствие согласия на использование голоса дает ей право требовать возмещения убытков, за чем она и обратилась в суд.
За все время «Pa’ ti» набрала больше 390 млн просмотров на ютубе и 250 млн прослушиваний на Spotify. У «Dos mil 16» 82 млн прослушиваний на ютубе и более 300 млн на Spotify.