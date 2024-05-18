В «Лужниках» пройдет финал третьего сезона первой в России баскетбольной медиалиги

19 мая в «Лужниках» пройдут финальные матчи третьего сезона медийной баскетбольной лиги. Заключительные матчи посетят звезды шоу-бизнеса, блогеры, знаменитости и именитые спортсмены.
Третий сезон стартовал 13 апреля и собрал более 36 тыс. человек на трибунах и более 15 млн зрителей в онлайне. За месяц в рамках соревнований прошло 68 игр, в результате них выявились четыре сильнейшие команды.
19 мая состоятся два полуфинальных матча. Команда Элджея Sayonara Boys сразится с командой Obladaet Players Club, а Underground Bizne$ под руководством Кахи Керсанова и Дани Помни встретится с «Родиной Медиа» с T-Killah в составе. Следом две победившие сборные сыграют финал и разыграют чемпионский титул.
Игры пройдут в формате 3×3 на два кольца и продолжительностью 10 минут чистого игрового времени. В составе команд до 10 человек, при этом во время игры на площадке одновременно может находиться только один профессиональный баскетболист.
Хедлайнером вечера станет выступление Элджея. Завершением игрового дня станет афтепати в Papa Moscow. К вечеринке присоединятся представители от всех команд звездной лиги, а также специальные гости и топовые артистов Москвы — DJ Meg, Lesha Mironov, Cherochy и не только.