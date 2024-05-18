Президентка Грузии наложила вето на закон об иноагентах

Ранее Зурабишвили обещала сделать это, если законопроект пройдет все слушания в парламенте. После наложения вето она добавила, что не будет вести с властями «фальшивые, искусственные, ложные переговоры» и «не предаст тот дух, который сейчас царит в стране и которому нужно высвободить путь».