Президентка Грузии наложила вето на закон об иноагентах

Сегодня в 17:45
Фото: Giorgi Abdaladze/Communications Department of the Administration of the President of Georgia

Президентка Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом закон об иностранных агентах, сообщает телеканал Mtavari. Однако ее вето может быть преодолено большинством в парламенте, которое контролируется правящей партией.

«Сегодня я наложила вето на „российский закон“, который противоречит нашей Конституции, европейским стандартам и представляет собой препятствие на нашем европейском пути <…> Этот закон должен быть отменен», — заявила Зурабишвили.

Ранее Зурабишвили обещала сделать это, если законопроект пройдет все слушания в парламенте. После наложения вето она добавила, что не будет вести с властями «фальшивые, искусственные, ложные переговоры» и «не предаст тот дух, который сейчас царит в стране и которому нужно высвободить путь».

Парламент принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния» 14 мая. Все этапы рассмотрения документа сопровождались массовыми протестами противников закона в Тбилиси.

Митинги против закона об иноагентов собираются в городах Грузии с начала апреля — тогда правящая партия «Грузинская мечта» решила повторно внести документ в парламент. В партии утверждают, что законопроект необходим для финансовой прозрачности и соответствует европейским стандартам.

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