В тиктоке рассказывают об операции по изменению цвета глаз. Эксперты призывают не делать этого

Сегодня в 14:52
Фото: Ion Fet/Unsplash

В тиктоке появились видео с рассказами об операции по изменению цвета глаз. Блогеры показывают, как проходит процедура, в результате которой их карие глаза навсегда превращаются в голубые или зеленые.

Процедура кератопигментации появилась относительно недавно. К ней прибегают для улучшения внешнего вида и косметического скрытия следов от травм, инфекций или заболеваний, а также в случае неполного формирования радужной оболочки.

Однако эксперты беспокоятся из‑за этой тенденции. «Это люди, у которых здоровые глаза, у них нет проблем с глазами, а затем они идут и делают процедуру исключительно по [косметическим причинам], которая может иметь огромные долгосрочные последствия для здоровья глаз и зрения, которые повлияют на всю оставшуюся жизнь», — сказал The Guardian глазной хирург и офтальмолог частной больницы в Лондоне.

В январе Американская академия офтальмологии выпустила предупреждение по поводу кератопигментации и других методов изменения цвета глаз: эти процедуры несут серьезный риск потери зрения и осложнений. Пациентов призвали не делать операцию без реальной нужды.

Во время кератопигментации пациенту обезболивают место инъекции перед тем, как хирург сделает разрез роговицы лазером или иглой. В результате манипуляции появится крошечный карман, в который вводятся пигменты: они маскируют естественный цвет радужной оболочки, который обычно виден через прозрачную роговицу.

«Пациенты, выбирающие эти процедуры только по косметическим причинам, должны сопоставить эти серьезные риски с потенциальной выгодой», — заявила организация. Возникшие после операции осложнения могут привести к слепоте, уточнил специалист Дэй.

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