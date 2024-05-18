В тиктоке рассказывают об операции по изменению цвета глаз. Эксперты призывают не делать этого

Однако эксперты беспокоятся из‑за этой тенденции. «Это люди, у которых здоровые глаза, у них нет проблем с глазами, а затем они идут и делают процедуру исключительно по [косметическим причинам], которая может иметь огромные долгосрочные последствия для здоровья глаз и зрения, которые повлияют на всю оставшуюся жизнь», — сказал The Guardian глазной хирург и офтальмолог частной больницы в Лондоне.