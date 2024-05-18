В тиктоке рассказывают об операции по изменению цвета глаз. Эксперты призывают не делать этого

Процедура кератопигментации появилась относительно недавно. К ней прибегают для улучшения внешнего вида и косметического скрытия следов от травм, инфекций или заболеваний, а также в случае неполного формирования радужной оболочки.
Однако эксперты беспокоятся из‑за этой тенденции. «Это люди, у которых здоровые глаза, у них нет проблем с глазами, а затем они идут и делают процедуру исключительно по [косметическим причинам], которая может иметь огромные долгосрочные последствия для здоровья глаз и зрения, которые повлияют на всю оставшуюся жизнь», — сказал The Guardian глазной хирург и офтальмолог частной больницы в Лондоне.
В январе Американская академия офтальмологии выпустила предупреждение по поводу кератопигментации и других методов изменения цвета глаз: эти процедуры несут серьезный риск потери зрения и осложнений. Пациентов призвали не делать операцию без реальной нужды.
Во время кератопигментации пациенту обезболивают место инъекции перед тем, как хирург сделает разрез роговицы лазером или иглой. В результате манипуляции появится крошечный карман, в который вводятся пигменты: они маскируют естественный цвет радужной оболочки, который обычно виден через прозрачную роговицу.
«Пациенты, выбирающие эти процедуры только по косметическим причинам, должны сопоставить эти серьезные риски с потенциальной выгодой», — заявила организация. Возникшие после операции осложнения могут привести к слепоте, уточнил специалист Дэй.