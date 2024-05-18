Моргенштерн*: «На дистанции мой дисс на Оксимирона* победил»

Позже в интервью Вписке он еще и прокомментировал снятый Мироном в Петербурге клип «Ойда»: «Мне интересно, как он вернулся в Россию после всего, что он делал. Мирон такой человек, я думаю. Ну, он из наших. Хитренький, скользкий».