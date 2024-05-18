Моргенштерн*: «На дистанции мой дисс на Оксимирона* победил»

Моргенштерн считает, что победил в бифе с Оксимироном. Такое мнение рэпер выразил в своем телеграм-канале.
«Я ответственно заявляю. На дистанции мой дисс на Мирона победил. Пересмотрите оба, если не верите», — написал артист. Пояснять или далее аргументировать свою мысль он не стал.
Музыканты поддевали друг друга с конца 2020 года. В песне «Африканские бусы» Мирон рассказал, что перестал отвечать коллеге на сообщения. В песне «Teaser» 2022 года Моргенштерн читал, что «в топе даже среди иноагентов», вставил голосовое сообщение Киры, героини альбома «Горгород», и грубо на него ответил.
Позже в интервью Вписке он еще и прокомментировал снятый Мироном в Петербурге клип «Ойда»: «Мне интересно, как он вернулся в Россию после всего, что он делал. Мирон такой человек, я думаю. Ну, он из наших. Хитренький, скользкий».
Мирон отреагировал диссом в песне «Bassline Business». Не называя имени, рэпер сказал, что Моргенштерн испытывает его терпение, предложил «не хамить моим друзьям, даже лирическим героям» и что «ты не в топе иноагентов, это был Иван». Это привело к обмену диссами.
У клипа Моргенштерна «Я убил Марка» с 11 ноября 2022 года набралось 13 млн просмотров на ютубе, около 1,5 млн прослушиваний на Spotify и 550 тыс. в «ВК Музыке».
Видео «Story of Alisher», которым спустя месяц ответил Мирон, получило куда больше просмотров — семиминутный клип открывали 22 млн раз на ютубе. Еще 3,7 млн стримов дисс набрал на Spotify, а 115 тыс. — в «ВК Музыке». Стоит отметить, что прослушивания российская платформа считает только на плейлисте с синглом, а более чем миллионное сообщество Оксимирона перестало обновляться после релиза «Красоты и уродства» в конце 2021 года.
*Алишер Моргенштерн и Мирон Федоров внесены Минюстом в реестр иноагентов.