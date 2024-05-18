Райан Гослинг во время съемки трюка для «Каскадеров» понял, что боится высоты

«Мое тело просто превратилось в камень [пока я висел]. Наверное, это началось, когда у меня появились дети, — действительно, ты начинаешь совсем по-новому смотреть на все, что делаешь, все, что ты когда‑либо делал, и все, что ты будешь делать, если тебе выпадет шанс», — считает Гослинг.