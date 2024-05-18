Райан Гослинг во время съемки трюка для «Каскадеров» понял, что боится высоты

Райан Гослинг боится высоты. Он понял это, только когда должен был сделать трюк во время съемок «Каскадеров». Об этом актер рассказал в интервью The Wall Street Journal.
В боевике Дэвида Лейтча он играет каскадера и друга кинозвезды, которая внезапно пропадает перед съемками картины. Герой Гослинга должен его найти, что приводит к конфликту с бандитами.
Часть трюков артист сделал сам, также он много общался с профессионалами, чтобы лучше понять, как его персонаж должен себя вести, получив разные повреждения в сценах. Сам актер на площадке почти не получал травм, поэтому чужой опыт оказался для него новым и полезным.
«Как у меня перебивает дыхание, как ветер выбивает из меня дух или что мне делать, когда я близок к потере сознания», — перечисляет Гослинг.
В «Каскадерах» есть эпизод, когда герой висит на карнизе, а затем падает в большой зал. Во время съемок Гослинг внезапно осознал, что очень боится падений.
Ощущение оказалось неожиданным для актера, ведь раньше он спокойно относился даже к опасным сценам. Например, при подготовке к байопику о Ниле Армстронге «Человек на Луне» его так сильно раскрутили в тренажере, что он получил сотрясение мозга.
«Мое тело просто превратилось в камень [пока я висел]. Наверное, это началось, когда у меня появились дети, — действительно, ты начинаешь совсем по-новому смотреть на все, что делаешь, все, что ты когда‑либо делал, и все, что ты будешь делать, если тебе выпадет шанс», — считает Гослинг.
В том же интервью он выразил надежду, что «Каскадеры» получат сиквел, к которому уже готов вместе с Эмили Блант и Дэвидом Лейтчем: «Мы уже точно знаем, каким он может быть. Потому что для себя мы хотели знать, как закончится история этих героев».