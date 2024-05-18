Райан Гослинг во время съемки трюка для «Каскадеров» понял, что боится высоты

Сегодня в 16:18
Фото: кадр из фильма «Каскадеры»/Universal Pictures

Райан Гослинг боится высоты. Он понял это, только когда должен был сделать трюк во время съемок «Каскадеров». Об этом актер рассказал в интервью The Wall Street Journal.

В боевике Дэвида Лейтча он играет каскадера и друга кинозвезды, которая внезапно пропадает перед съемками картины. Герой Гослинга должен его найти, что приводит к конфликту с бандитами.

Часть трюков артист сделал сам, также он много общался с профессионалами, чтобы лучше понять, как его персонаж должен себя вести, получив разные повреждения в сценах. Сам актер на площадке почти не получал травм, поэтому чужой опыт оказался для него новым и полезным.

«Как у меня перебивает дыхание, как ветер выбивает из меня дух или что мне делать, когда я близок к потере сознания», — перечисляет Гослинг.

В «Каскадерах» есть эпизод, когда герой висит на карнизе, а затем падает в большой зал. Во время съемок Гослинг внезапно осознал, что очень боится падений.

Ощущение оказалось неожиданным для актера, ведь раньше он спокойно относился даже к опасным сценам. Например, при подготовке к байопику о Ниле Армстронге «Человек на Луне» его так сильно раскрутили в тренажере, что он получил сотрясение мозга.

«Мое тело просто превратилось в камень [пока я висел]. Наверное, это началось, когда у меня появились дети, — действительно, ты начинаешь совсем по-новому смотреть на все, что делаешь, все, что ты когда‑либо делал, и все, что ты будешь делать, если тебе выпадет шанс», — считает Гослинг.

В том же интервью он выразил надежду, что «Каскадеры» получат сиквел, к которому уже готов вместе с Эмили Блант и Дэвидом Лейтчем: «Мы уже точно знаем, каким он может быть. Потому что для себя мы хотели знать, как закончится история этих героев».

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