Студенты из США нашли уязвимость в сети прачечных, позволяющую стираться бесплатно. Но их игнорируют

Вскоре CSC незаметно удалила баланс в несколько миллионов долларов со счета студентов, но уязвимость так и не исправила. «Я просто не понимаю, как такая крупная компания допускает подобные ошибки, а затем не исправляет их. В худшем случае люди могут легко пополнять свои кошельки, а компания потеряет кучу денег. Почему бы не потратить минимум средств на наличие одного почтового ящика для такого рода ситуаций?», — сказал Тараненко.