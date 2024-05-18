Пол Шредер снимет нуар о сексуальной одержимости

На Каннский кинофестиваль Шредер приехал с фильмом «О, Канада» с Джейкобом Элорди, который сыграл американского документалиста Ричарда Гира в молодости. По подсчетам «Афиши Daily, кинокритики (среди них Антон Долин* и Егор Москвитин) оценили ленту в среднем на 4,6 балла из 10.