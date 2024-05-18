Пол Шредер снимет нуар о сексуальной одержимости

Сегодня в 20:54
Фото: The Adam Friedland Show/YouTube

77-летний режиссер Пол Шредер поделился планами о новом фильме во время пресс-конференции в Каннах. Этой осенью он намерен начать производство нуарного фильма «Non Compos Mentis», передает Variety.

Название происходит от латинского выражения, означающего «нездоровый разум». Главной темой фильма станет сексуальная одержимость, а в центре сюжета окажутся «глупые поступки, которые мужчины совершают ради любви», рассказал Шредер.

На данный момент Шредер еще работает над сценарием. Режиссер и продюсер Дэниел Гонсалес уже нашли финансирование и проводят актерские кастинги.

На Каннский кинофестиваль Шредер приехал с фильмом «О, Канада» с Джейкобом Элорди, который сыграл американского документалиста Ричарда Гира в молодости. По подсчетам «Афиши Daily, кинокритики (среди них Антон Долин* и Егор Москвитин) оценили ленту в среднем на 4,6 балла из 10.

* Антон Долин внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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