Суд арестовал подростка после убийства домработницы. На допросе он говорил, что ничего не помнит

Троицкий суд Москвы арестовал 16-летнего сына адвоката, задержанного по подозрению в убийстве 66-летней домработницы. Об этом сообщила пресс-служба московских судов.
Накануне в Новой Москве произошла ссора помощницы по дому с сыном хозяина. После словесной перепалки подросток, по предварительным данным следствия, схватил нож и нанес женщине не менее 23 ударов, а также один удар битой. Пострадавшая умерла на месте до приезда скорой помощи.
Юноше предъявили обвинение по уголовной статье об убийстве, он пробудет в СИЗО минимум до 18 июля. Как пишет «112», обвиняемый подросток на допросе сослался на «внезапную амнезию» и ничего не помнит.
По данным телеграм-канала, речь идет о сыне Семена Мельницкого по имени Назар. Однако в той же публикации «112» сообщал, что погибшей было нанесено 10 ножевых ранений, ей было 57 лет.