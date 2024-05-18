Суд арестовал подростка после убийства домработницы. На допросе он говорил, что ничего не помнит

Накануне в Новой Москве произошла ссора помощницы по дому с сыном хозяина. После словесной перепалки подросток, по предварительным данным следствия, схватил нож и нанес женщине не менее 23 ударов, а также один удар битой. Пострадавшая умерла на месте до приезда скорой помощи.