Конфликт авиакомпании и главы Грузии, реакции на «Убийц цветочной луны» и другие новости

Новости
В Сальвадоре в давке на футбольном матче погибли 12 человек, еще 500 обратились к врачам за помощью
Новости
Поклонник Тейлор Свифт устроился охранником на ее концерт. Видео с ним завирусилось в тиктоке
Новости
«Прежде всего это картина Мартина Скорсезе. Да, это шедевр»: что пишут об «Убийцах цветочной луны»
Новые статьи на Афише Daily
Канны-2023
«Убийцы цветочной луны»: вестерн Мартина Скорсезе, которому 9 минут аплодировали в Каннах
промо
Искусственный интеллект
Завтрак будущего: нейросеть придумала, что вы будете есть в «Кофемании»
Все наши новости и материалы более оперативно — в телеграм-канале! А еще там бывают розыгрыши, опросы и скидки на билеты.
расскажите друзьям