Jay Z и Бейонсе купили особняк за 200 млн долларов

Как сообщает TMZ, Jay Z и Бейонсе приобрели поместье и участок площадью почти 2800 кв. м за 200 млн долларов. Это самая дорогая недвижимость, когда‑либо проданная в Калифорнии.
Дом был спроектирован японским архитектором Тадао Андо. На торги его выставил коллекционер дорогих произведений искусства Уильям Белл, который потратил на строительство поместья 15 лет. Изначально Белл просил за здание даже больше, 295 млн долларов, но пошел на уступку.
Участок располагается на утесе на берегу Тихого океана в престижном районе Парадайз-Коув, в месте, которое называют «рядом миллиардеров».
До этой продажи рекорд Калифорнии по самой дорогой сделке с недвижимостью принадлежал резиденции, которая стоила 177 миллионов долларов. Покупка Jay Z и Бейонсе также немного уступает самому дорогому дому, когда‑либо проданному в США: квартире в Нью-Йорке, которая была продана за 238 миллионов долларов.
Также звездной паре принадлежит особняк в Бель-Эир стоимостью в 88 млн долларов. После его приобретения и ремонта дом стали оценивать в 100 млн долларов.
А еще вчера Бейонсе неожиданно выпустила ремикс прошлогодней «America Has a Problem» с участием Кендрика Ламара.