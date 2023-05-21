Jay Z и Бейонсе купили особняк за 200 млн долларов

До этой продажи рекорд Калифорнии по самой дорогой сделке с недвижимостью принадлежал резиденции, которая стоила 177 миллионов долларов. Покупка Jay Z и Бейонсе также немного уступает самому дорогому дому, когда‑либо проданному в США: квартире в Нью-Йорке, которая была продана за 238 миллионов долларов.