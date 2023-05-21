«Прежде всего, это картина Мартина Скорсезе. Да, это шедевр»: что пишут об «Убийцах цветочной луны»

20 мая на фестивале в Каннах прошла премьера «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе, и многие издания уже опубликовали первые рецензии на картину. Сейчас ее рейтинг на Metacritic составляет 91 балл из 100 при 0 негативных отзывов. На Rotten Tomatoes фильм (оценили)[https://www.rottentomatoes.com/m/killersoftheflowermoon/reviews] на 96%, но одному критику новая работа режиссера не понравилась.
По версии Metacritic, «Убийцы» близки к лучшим картинам американского постановщика. Она расположилась ровно между «После работы» (90 баллов) и «Славными парнями» (92 балла) и отстает от «Ирландца», «Таксиста» и «Злых улиц» (94, 95 и 96 баллов соответственно).
Rotten Tomatoes ставит новый фильм вровень с «Славными парнями» и «Таксистом» — лучшими игровыми фильмами Скорсезе по оценке агрегатора.
О чем фильм?
«Убийцы цветочной луны» рассказывают основанную на реальных событиях и книге журналиста Дэвида Гранна историю о расследовании убийств представителей племени осейджей. Этот народ коренных американцев был выселен в Оклахому и по счастливому стечению обстоятельств нашел на своей земле нефть, что сделало его представителей богатейшим народом на Земле своего времени. Однако находятся те, кто хотел бы украсть это состояние. Скорсезе показывает события именно с точки зрения преступников Уильяма Хейла (его играет Роберт Де Ниро) и его племянника Эрнеста Брукхарта (Леонардо Ди Каприо).
Режиссер обратился к истории притеснения коренных американцев не только потому, что арест Хейла и братьев Брукхартов стал первым громким делом новосозданной в те годы ФБР. «Скорсезе больше интересует то, что находится между строк, вопросы, которые остаются без ответа: как преступники могли выйти сухими из воды, и как далеко они могли зайти, и, возможно, как далеко мы как нация еще не зашли», — пишет обозреватель Deadline.
А что говорят об актерах?
«Де Ниро в фильме великолепен и пугающ — возможно, это лучшая его работа со Скорсезе со времен „Славных парней“», — комментирует его работу критик из The Atlantic. Его Уильям Хейл входит в добрые отношения с племенем осейджей и сначала забирает себе в распоряжение их деньги, а затем придумывает, как воспользоваться всеми встречными, чтобы окончательно прибрать богатство к рукам.
«Хитросплетение планов Хейла и безжалостность, с которой он привлекает своих племянников и разных ничтожеств для выполнения грязной работы, поражают воображение самым зловещим образом. Он даже заставляет тех негодяев, которые могут быть склонны к болтовне, скрыть все следы, ведущие к нему, и при этом сохранить свои руки чистыми как столпа общества», — пишет о персонаже Де Ниро обзорщик The Hollywood Reporter.
Как там Ди Каприо?
Критики хорошо отзываются о роли Ди Каприо в фильме. Поначалу ветеран Первой мировой Эрнест кажется не очень умной игрушкой в руках своего дяди. Последний сначала заставляет его жениться на девушке из племени Молли, а потом стать соучастником в убийстве ее родных. Ди Каприо удается показать своего персонажа одновременно корыстным дуболомом и любящим, а потому страдающим от угрызений совести мужем. «Наблюдая за мечущимся между Хейлом и Молли Эрнестом, который никак не может найти ничего похожего на моральный стержень, мы видим, как он медленно разрывается от собственной неадекватности», — суммирует персонажа Ди Каприо рецензент в Vulture.
Также критики положительно отзываются об игре Лили Гладстоун («Несколько женщин»), исполняющей роль Молли. Будучи наследницей нефтяного богатства, она хорошо понимает мотивы будущего мужа, но так же ясно она знает, как к ней относятся белые люди. «Поразительно прямая женщина, окруженная коварными мужчинами, Молли в исполнении Гладстон передает столько же выразительными глазами или едва уловимыми движениями рта, сколько и словами. Она завораживает как своим самообладанием и умом, так и пожирающей ее печалью или физической агонией, когда аморальные заговорщики и доверчивый муж толкают ее на грань смерти», — пишет о ней автор рецензии в The Hollywood Reporter.