«Прежде всего, это картина Мартина Скорсезе. Да, это шедевр»: что пишут об «Убийцах цветочной луны»

Критики хорошо отзываются о роли Ди Каприо в фильме. Поначалу ветеран Первой мировой Эрнест кажется не очень умной игрушкой в руках своего дяди. Последний сначала заставляет его жениться на девушке из племени Молли, а потом стать соучастником в убийстве ее родных. Ди Каприо удается показать своего персонажа одновременно корыстным дуболомом и любящим, а потому страдающим от угрызений совести мужем. «Наблюдая за мечущимся между Хейлом и Молли Эрнестом, который никак не может найти ничего похожего на моральный стержень, мы видим, как он медленно разрывается от собственной неадекватности», — суммирует персонажа Ди Каприо рецензент в Vulture.