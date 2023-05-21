Реклама
Новости

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии третий раз подряд

Максим Саблин
Сегодня в 08:41

«Манчестер Сити» победил в чемпионате английской Премьер-лиги. Клуб Пепа Гвардиолы завоевал чемпионское звание в третий раз подряд и повторил рекорд лиги.

Их победа была оформлена в субботу, когда ближайший конкурент лондонский «Арсенал» уступил в гостях «Ноттингем Форрест», которому победа помогла избежать вылета из престижной лиги. Столичный клуб отстает от первого места на четыре очка и имеет лишь одну игру до конца сезона.

«Сити» повторил рекорд лиги по числу побед подряд, они брали этот трофей в сезонах 2020/21 и 2021/22.

Ранее трижды подряд в АПЛ побеждал только «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона. «Красные дьяволы» делали это дважды: в 1998–2001 и 2006–2008 годах.
В высшем дивизионе Англии три титула подряд брали «Ливерпуль» (1982–1984), «Арсенал» (1932–1934) и «Хаддерсфилд» (1924–1926).

У «Сити» есть шанс сделать требл и выиграть три престижных кубка в этом сезоне. Сейчас их ждут финальные матчи Кубка Англии против «Юнайтед» и Лиги чемпионов против миланского «Интера».

расскажите друзьям
теги
Манчестер Юнайтед
люди
Алекс Фергюсон
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»