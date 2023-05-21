«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии третий раз подряд

Их победа была оформлена в субботу, когда ближайший конкурент лондонский «Арсенал» уступил в гостях «Ноттингем Форрест», которому победа помогла избежать вылета из престижной лиги. Столичный клуб отстает от первого места на четыре очка и имеет лишь одну игру до конца сезона.