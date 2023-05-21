В Волгограде СК задержал автора ролика с сожжением Корана на фоне мечети

Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за опубликованного в сети ролика с сожжением Корана на фоне мечети в Волгограде, сообщает пресс-служба ведомства. По статье об оскорблении чувств верующих задержан 19-летний житель города Никита Журавель.
По версии следствия, Журавель сжег Коран рядом с Соборной мечетью, и видеозапись с этим опубликовал «интернет-портал, подконтрольный ЦИПсО ВСУ». V1.RU уточняет, одним из первых видео опубликовал телеграм-канал «Утро Дагестана», однако следователи этот канал не упоминают.
Как говорит подозреваемый на видео в телеграм-канале Shot, он приобрел Коран по заданию СБУ и сжег его 4 мая у мечети. Процесс он снял на телефон, объясняет Журавель, после чего отправил видео сотрудникам украинского ведомства. За это мужчина должен был получить 10 тыс. рублей, понимая, что «делает это в целях разжигания межрелигиозной розни», рассказывает он.
Кроме этого СК сообщает о признании Журавеля в том, что он осуществлял съемку российских военных объектов по заданию Киева. Сейчас в его квартире проходит обыск.
Источник Shot упоминает, что «акцию-провокацию с сожжением Корана устроили люди, связанные с депутатом Ильей Пономаревым*, который активно сотрудничает с СБУ», а «целью ролика была попытка разобщить многонациональное российское общество на фоне проведения СВО».
V1.ru пишет, что уроженец Севастополя Никита Журавель работал доставщиком еды и учился в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете (ВГСПУ).