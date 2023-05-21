В Волгограде СК задержал автора ролика с сожжением Корана на фоне мечети

Как говорит подозреваемый на видео в телеграм-канале Shot, он приобрел Коран по заданию СБУ и сжег его 4 мая у мечети. Процесс он снял на телефон, объясняет Журавель, после чего отправил видео сотрудникам украинского ведомства. За это мужчина должен был получить 10 тыс. рублей, понимая, что «делает это в целях разжигания межрелигиозной розни», рассказывает он.