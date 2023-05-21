В Сальвадоре в давке на футбольном матче погибли 12 человек, еще 500 обратились к врачам за помощью

На кадрах, опубликованных местными СМИ, видно, как болельщики пытаются снести баррикады у входа на стадион. Президент страны Букеле сказал, что под следствием будут «все», включая команды, менеджеров, должностных лиц стадиона, лиги и федерации. «Кто бы ни были виновные, они не останутся безнаказанными», — говорится в посте в его Твиттере.