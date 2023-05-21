В Сальвадоре в давке на футбольном матче погибли 12 человек, еще 500 обратились к врачам за помощью

Минимум 12 человек стали жертвами давки во время футбольного матча в Сальвадоре, сообщил «Би-би-си». Инцидент произошел во время матча между «Альянсой» и ФАС из Санта-Аны на стадионе «Кускатлан» в Сан-Сальвадоре.
Как сообщается, катастрофа произошла после того, как большое количество фанатов попыталось попасть на стадион после того, как ворота были закрыты. Власти считают, что некоторым фанатам продали поддельные билеты, и заявили, что ведется расследование.
«Настоящая лавина болельщиков просто прорвала ворота. Некоторые все еще находились под металлом в туннеле. Другим удалось пробраться на трибуны, а затем на поле, и они были задушены», — сказал журналистам волонтер из группы первой помощи Rescue Commandos.
На кадрах, опубликованных местными СМИ, видно, как болельщики пытаются снести баррикады у входа на стадион. Президент страны Букеле сказал, что под следствием будут «все», включая команды, менеджеров, должностных лиц стадиона, лиги и федерации. «Кто бы ни были виновные, они не останутся безнаказанными», — говорится в посте в его Твиттере.
Представитель службы Гражданской защиты Сальвадора заявил, что около 500 человек получили медицинскую помощь, многие были отправлены в больницу и находятся в стабильном состоянии.
Министр здравоохранения Сальвадора, Франсиско Алаби, написал в Твиттере, что правительство направило на стадион машины скорой помощи из близлежащих больниц, а пострадавших отправили на лечение в различные государственные учреждения.
Федерация футбола Сальвадора заявила, что все футбольные матчи национального уровня в воскресенье будут приостановлены. Она также заявила, что сожалеет о случившемся и выразила поддержку семьям пострадавших.