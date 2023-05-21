СК заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда в Гааге

Следственный комитет заочно предъявил обвинение и объявил в розыск прокурора и судью Международного уголовного суда (МУС) Карима Ахмада Хана и Розарио Сальваторе Айтале, сообщает «Интерфакс». Они выдали ордер на арест Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
В ведомстве утверждают, что следствие собрало «достаточные доказательства» вины. Прокурора и судью обвинили в заведомо незаконном заключении под стражу, а также приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.
17 марта Международный уголовный суд сообщил о выдаче ордера на арест Владимира Путина, соответствующее решение принял прокурор Карим Ахмад Хан. Тогда же был выдан ордер на арест уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Согласно сообщению суда, Путин и Львова-Белова «предположительно, несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации». Авторы также отметили, что «преступления, предположительно, были совершены на оккупированной территории Украины как минимум с 24 февраля 2022 года».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что страна не является участником Римского статута МУС и не несет по нему обязательств. «С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные „рецепты“ на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — написала она в своем телеграм-канале.