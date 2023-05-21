Умер замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко

«20 мая скончался статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Александрович Кучеренко. [Ему] стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
С 2005 года он женат на заслуженной артистке России, певице Диане Гурцкой. В 2007 году у них родился сын Константин.
Кучеренко родился 3 мая 1977 года в городе Дудинке Таймырского автономного округа Красноярского края. В 2001-м окончил факультет юриспруденции в Российском университете дружбы народов.
Будущий замминистра совмещал образование с работой помощником депутатов Госдумы и членов Совфеда РФ. В 2000-х он возглавлял ряд общественных структур, занимался реализацией проектов общественно-государственного партнерства в социальной и образовательной сферах, а также работал адвокатом в Московской областной коллегии.
С 2012 по 2014 год Кучеренко возглавлял аппарат комитета Совфеда по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества, затем перешел в аппарат комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству. В 2020-м его назначили заместителем министра образования и науки.