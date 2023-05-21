Поклонник Тейлор Свифт устроился охранником на ее концерт. Видео с ним завирусилось в тиктоке

Вскоре он увидел самого себя в тиктоке. «Моя жена шутит, что я пою песни Тейлор Свифт с такой страстью для кого‑то, с кем никогда не расставался», — поделился Перриго. Он видел, как просмотры ролика росли и росли — с 10 тыс. днем до миллиона к вечеру.