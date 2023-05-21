Поклонник Тейлор Свифт устроился охранником на ее концерт. Видео с ним завирусилось в тиктоке

Поклонник Тейлор Свифт, которому не удалось достать билет на ее тур «Eras», устроился охранником, чтобы попасть на концерт. Ролик с ним завирусился в тиктоке, а потом журналисты пришли к нему ради небольшого интервью.
Один из зрителей концерта Нэшвилле заснял, как охранник подпевает синглу «Style» 2015 года. Видео посмотрели больше миллиона раз.
Фаната Свифт зовут Дэвис Перриго. В разговоре с местным вещателем News Channel 5 он сказал, что у него был «лучший вид». После концерта служба безопасности Свифт сделала ему выговор за то, что он «слишком усердно» подпевал.
Вскоре он увидел самого себя в тиктоке. «Моя жена шутит, что я пою песни Тейлор Свифт с такой страстью для кого‑то, с кем никогда не расставался», — поделился Перриго. Он видел, как просмотры ролика росли и росли — с 10 тыс. днем до миллиона к вечеру.
За несколько дней до этого Свифт защитила фанатку от охранника на концерте в Филадельфии. На видео не видно, что происходило между девушкой и сотрудником, но певица прервала песню «Bad Blood» и несколько раз попросила отпустить поклонницу. Фанаты предположили, что охранник вел себя слишком грубо.