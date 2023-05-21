Разбитая гитара Курта Кобейна была продана на аукционе за 600 тыс. долларов

«Когда Курт Кобейн был на сцене, когда он играл, он был машиной. Вы могли ощутить всю его ярость на сцене. В том числе по тому, как он обращался со своими инструментами. В каком‑то смысле, это разбитый инструмент от разбитого музыканта, который действительно определил эту шумную и бурную эру музыки», — сказал представитель дома в комментарии AFP.