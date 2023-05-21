Разбитая гитара Курта Кобейна была продана на аукционе за 600 тыс. долларов

Разбитая гитара Fender Stratocaster Курта Кобейна ушла с аукциона за 596 тыс долларов, сообщил аукционный дом Julien’s. Инструмент был разбит на кусочки «в эпоху альбома Nevermind» и собран заново, сыграть на нем не получится.
«Когда Курт Кобейн был на сцене, когда он играл, он был машиной. Вы могли ощутить всю его ярость на сцене. В том числе по тому, как он обращался со своими инструментами. В каком‑то смысле, это разбитый инструмент от разбитого музыканта, который действительно определил эту шумную и бурную эру музыки», — сказал представитель дома в комментарии AFP.
Эта гитара подписана Кобейном и участниками Nirvana в подарок частому коллаборатору Марку Ланегану из гранж-группы Screaming Trees. «Хелл-оу, Марк! С любовью, твой приятель, Курдт Кобейн. Скатившаяся рок-звезда».
Кобейн подарил эту гитару Ланегану осенью 1992 года во время тура «Nevermind» . До смерти Кобейна музыканты часто сотрудничали: Кобейн спел песню «Down In the Dark» и сыграл на гитаре на «Where Did You Sleep Last Night» с сольного альбома Ланегана «The Winding Sheet» (1990), а Ланеган написал слова для «Something in the Way» на «Nevermind». Однако их мечта создать совместный альбом под названием «The Jury» так и не была воплотилась в жизнь.
Изначально Julien’s Auctions планировал выручить за нее 60 тыс. долларов. Но в ходе торгов цена выросла почти в 10 раз.
Другая гитара Кобейна, бело-голубой Fender модели Competition Mustang 1969 года выпуска, ушел с молотка того же аукциона за 4,5 млн долларов год назад. В 2020-м ещё одна гитара музыканта, акустическая Martin D-18E 1959 года, была куплена за рекордные 6 млн долларов.
В 2019 году Julien’s также продал кардиган Кобейна с легендарного выступления MTV Unplagged за 334 тыс. долларов.