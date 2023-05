Разбитая гитара Курта Кобейна была продана на аукционе за 600 тыс. долларов

Кобейн подарил эту гитару Ланегану осенью 1992 года во время тура «Nevermind» . До смерти Кобейна музыканты часто сотрудничали: Кобейн спел песню «Down In the Dark» и сыграл на гитаре на «Where Did You Sleep Last Night» с сольного альбома Ланегана «The Winding Sheet» (1990), а Ланеган написал слова для «Something in the Way» на «Nevermind». Однако их мечта создать совместный альбом под названием «The Jury» так и не была воплотилась в жизнь.