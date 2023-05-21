Georgian Airways пообещала не пускать президента Грузии на свои самолеты

Georgian Airways объявила президента Грузии Саломе Зурабишвили персоной нон грата и обещала не пускать ее на свои самолеты до принесения извинений, передает Rustavi2 слова главы авиакомпании Тамаза Гаиашвили. Накануне Зурабишвили объявила бойкот перевозчику.
«Эта атака на авиакомпанию, которая чудом пережила столько бед, это нечестность и ничего более, тем более со стороны президента, у которого нет даже однопроцентного рейтинга. Удивительно, почему миллионы из бюджета Грузии тратятся на бесцельные поездки в зарубежные страны дамы, которая ни разу в жизни не сделала ничего хорошего для Грузии», — заявил Гаиашвили. Зурабишвили «думает, что, остановив грузинскую авиакомпанию, она разрушит российскую экономику», добавил он.
Гаиашвили обвинил власти Грузии в отсутствии поддержки во время пандемии COVID-19. Он назвал ироничным то, что Зурабишвили «называют президентом», как и Реджепа Тайипа Эрдогана, «который сделал Turkish Airlines одной из крупнейших авиакомпаний мира, а в Стамбуле построил крупнейший в регионе аэропорт». Он отказался называть ее должность.
Накануне Саломе Зурабишвили объявила о бойкоте начавшей полеты в РФ Georgian Airways. 20 мая авиакомпания совершила первый рейс в Москву. «Это компания, которая пользуется государством, чтобы обогатиться. Так было при прежних властях. Это продолжалось во время ковида», — сказала она.