Georgian Airways пообещала не пускать президента Грузии на свои самолеты

«Эта атака на авиакомпанию, которая чудом пережила столько бед, это нечестность и ничего более, тем более со стороны президента, у которого нет даже однопроцентного рейтинга. Удивительно, почему миллионы из бюджета Грузии тратятся на бесцельные поездки в зарубежные страны дамы, которая ни разу в жизни не сделала ничего хорошего для Грузии», — заявил Гаиашвили. Зурабишвили «думает, что, остановив грузинскую авиакомпанию, она разрушит российскую экономику», добавил он.