В Москве стартовала выставка «Жить дружно!», посвященная 110-летию российской анимации

«Здесь столько классных приятных воспоминаний из детства, что хочется как можно дольше ходить по залам. Мне очень нравятся „Малыш и Карлсон“ (я до сих пор мечтаю о собаке), „Чебурашка“, „Снежная королева“, „Ну, погоди! “, „38 попугаев“. А еще мне посчастливилось озвучить нескольких анимационных персонажей и хотелось бы продолжить эту работу», — поделилась впечатлениями певица Виктория Дайнеко.