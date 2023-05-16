В Москве стартовала выставка «Жить дружно!», посвященная 110-летию российской анимации

В московском павильоне «Космос» на ВДНХ открылась выставка «Жить дружно!», посвященная 110-летию российской анимации. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
Мероприятие посетили певица Виктория Дайнеко, артисты балета Артем Овчаренко и Анна Тихомирова, режиссер Александр Баршак, актриса Дарья Калмыкова, телеведущие Юлия Костюшкина, Владимир Березин, радиоведущая Алиса Селезнева и другие гости с семьями.
«Здесь столько классных приятных воспоминаний из детства, что хочется как можно дольше ходить по залам. Мне очень нравятся „Малыш и Карлсон“ (я до сих пор мечтаю о собаке), „Чебурашка“, „Снежная королева“, „Ну, погоди! “, „38 попугаев“. А еще мне посчастливилось озвучить нескольких анимационных персонажей и хотелось бы продолжить эту работу», — поделилась впечатлениями певица Виктория Дайнеко.
Выставка построена по хронологическому принципу и последовательно рассказывает об истории отечественной анимации — от самых первых анимационных фильмов Владислава Старевича, появления «Союзмультфильма» до любимых всеми мультфильмов. На ней представлено свыше 250 уникальных экспонатов и свыше ста отечественных мультфильмов разных лет.
«Выставка — знаковое событие, которое показывает, как мы выросли за последние годы, российская анимация сейчас — это целая мультвселенная», — рассказала председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
Центральной инсталляцией «Жить дружно!» стал Фонтан дружбы мультфильмов. Он окружен экранами, на которых идут любимые всеми анимационные ленты. На выставке также представлены материалы из госархивов: сценарии, эскизы художников-постановщиков, раскадровки для творческой группы, первые наброски образов персонажей.
Посетители смогут узнать, как выглядели Пятачок и Дядя Федор на самых первых набросках, увидят уникальные эскизы, артефакты и декорации из легендарных классических фильмов. А также работы лауреата премии «Оскар» за фильм «Старик и море» Александра Петрова, который работает в уникальной технике «ожившей живописи».