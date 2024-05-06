Жена советника посла Казахстана в ОАЭ обвинила мужа в насилии. Его отозвали на родину

Карина Мамаш, жена советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша, обвинила мужа в насилии. Об этом сообщил фонд помощи жертвам насилия «НеМолчи.kz» в своем телеграм-канале.
Он опубликовал доказательства травм, полученных Кариной якобы из‑за действий ее мужа. Среди них — скриншоты переписки волонтеров с Мамаш, ее видеообращение и фотографии побоев.
По словам Карины, она подвергается истязаниям на протяжении десяти лет. Девушка столкнулась с «физическим, сексуальным, эмоциональным, экономическим, бытовым, домашним насилием».
«Хочу, чтобы моего супруга лишили статуса дипломата и посадили в тюрьму… за все издевательства, что надо мной он совершал», — призналась Карина.
Она заявила, что Сакен Мамаш избил недавно не только ее, но и ее старшую сестру, которая приехала к Карине в гости. Теперь Карина беспокоится за безопасность в том числе своих детей — они находятся с отцом.
Карина опасается, что муж может вывезти детей из ОАЭ в Казахстан и использовать их для манипуляций ей. Сама девушка сейчас находится в больнице.
«Она не видит из‑за сильных ударов в висок. Муж разбил телефон ее сестры, а телефон Карины забрал, она без связи и выходит с нами на связь только через соцсеть. Позвонить куда‑либо нет возможности, она пишет с чужих телефонов», — рассказали в фонде.
Карина обратилась к властям Казахстана с просьбой о защите и помощи. Представители «НеМолчи.kz» также потребовали способствовать воссоединению женщины с ее детьми и их совместному возвращению на родину.
Активисты надеются, что в отношении Сакена Мамаша будет возбуждено уголовное дело. Также они выступают за лишение дипломата всех его полномочий и ищут адвокатов для Карины.
В МИД Казахстана уже заявили, что срочно отзывают Мамаша из ОАЭ. Представитель ведомства Айбек Смадияров подчеркнул, что «его делом будут заниматься правоохранительные органы».