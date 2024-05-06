LEGO представила набор с котом в смокинге из 1710 деталей

Всего в наборе 1710 деталей. В нем дополнительно представлено два варианта глаз для кота: голубые или желтые. Конструктор является полуинтерактивным, с возможностью открывать или закрывать рот, поворачивать голову и принимать различные позы ушами, лапами и хвостом.