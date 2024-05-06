LEGO представила набор с котом в смокинге из 1710 деталей

Сегодня в 20:54
Фото: LEGO

LEGO представила конструктор с котом в смокинге. Идею для него предложил поклонник на платформе LEGO Ideas.

Всего в наборе 1710 деталей. В нем дополнительно представлено два варианта глаз для кота: голубые или желтые. Конструктор является полуинтерактивным, с возможностью открывать или закрывать рот, поворачивать голову и принимать различные позы ушами, лапами и хвостом.

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© LEGO
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© LEGO
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© LEGO
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© LEGO

Кот был одним из победителей третьего этапа конкурса LEGO Ideas 2022, созданного The Yellow Brick. Первоначально это была помесь сиамского и бирманского кота, но в итоге компания внесла изменения, из‑за которых и получился кот в смокинге.

Конструктор поступит в продажу 1 июня. Его стоимость составит 89,99 фунта стерлингов (около 10 тыс. рублей).

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