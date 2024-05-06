Во Франции фем-активистки облили краской картину «Происхождение мира» Гюстава Курбе

Во французском городе Мец фем-активистки атаковали картину «Происхождение мира» Гюстава Курбе. Они расписали полотно граффити, в том числе — нанесли на него хештег #MeToo, cообщил Republicain Lorrain.
Работа была защищена стеклом, которое должно позволить сохранить картину. Тем не менее, обливших полотно краской девушек задержали прямо в галерее — филиале Центра современного искусства Помпиду.
Преступницами оказались женщины 38 и 29 лет, их отправили в отделение полиции. В нападении на «Происхождение мира» участвовал еще один человек — его в данный момент разыскивают.
По данным AFP, за атакой на полотно стоит франко-люксембургская художница-перформер Дебора де Робертис. Ранее она пыталась выставить в этой же галерее свои работы, но ей отказали.
В результате инцидента филиал Центра Помпиду закрыли. Он, возможно, откроется 7 мая, в среду. В данный момент правоохранители просматривают записи с камер наблюдения и расследуют случившееся.
Помимо «Происхождения мира» Курбе, от действий активисток пострадали еще четыре арт-работы, в том числе авторства Вали Экспорт и Луизы Буржуа. Кроме того, злоумышленники похитили вышивку художницы Аннет Мессагер под названием «Je pence, donc je suce».
«При всем уважении, которое мы испытываем к феминистским движениям, мы потрясены, видя, что работы художников, особенно художников-феминистов, подвергаются вандализму», — заявила директор филиала Центра Помпиду в Меце Кьяра Паризи.
Мэр города Франсуа Гросдидье назвал инцидент «преступным актом» и «новой атакой на культуру». «Республика должна защитить себя от мракобесия», — подчеркнул он, отметив, что «возмущен и шокирован» произошедшим.
Картина «Происхождение мира» создана в 1866 году французским художником-реалистом Гюставом Курбе. Она считается одним из самых скандальных и провокационных полотен в истории живописи. На картине изображено обнаженное тело женщины, в центре изображения расположены гениталии модели.
«Происхождение мира» не экспонировалось на протяжении примерно 120 лет. Картина в разные годы принадлежала торговцу антиквариатом Антуану де ла Нарде, коллекционеру Ференцу Хатвани и психоаналитику Жаку Лакану. После смерти последнего полотно передали в музей Орсе в Париже.