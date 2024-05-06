В TikTok завирусилась песня из Северной Кореи. Она воспевает Ким Чен Ына

На видеоплатформе TikTok стала популярна песня «Дружелюбный отец», выпущенная музыкантами Северной Кореи. В ней воспевается лидер страны Ким Чен Ын, рассказал Би-би-си.
Оптимистичный синти-электро-поп-хит приглянулся пользователям соцсети. Они отметили, что у трека запоминающаяся мелодия и отличный ритм. Песня, как указывает издание, не сильно отличается от западных хитов.
Некоторым критикам песня о Ким Чен Ыне навевает воспоминания об СССР, другие же видят в ней отголоски творчества шведской группы ABBA. При этом композиция создана с единственной целью — пропагандистской.
По словам исследовательницы северокорейской музыки из Кембриджского университета Александры Леонзини, в треке намеренно нет абстрактных формулировок, а мелодия написана в таком вокальном диапазоне, чтобы ей могли подпевать большинство людей.
«Идея в том, что они хотят мотивировать, побудить стремиться к общей цели на благо нации… Они не склонны создавать песни вроде баллад», — отметила Леонзини.
Эксперт добавила, что в Северной Корее у музыкантов, как у художников и писателей, нет свободы творчества. «Вся художественная продукция в КНДР должна служить классовому воспитанию граждан», — пояснила ученая.
Песни, в частности, разъясняют северокорейцам, почему они должны испытывать чувство благодарности к своим лидерам, а также оставаться преданными партии. Власти страны используют музыку как один из своих самых мощных инструментов, подчеркивает Би-би-си.
По словам бежавших из КНДР людей, каждое утро граждан начинается под звуки пропагандистских песен — их включают на площадях. Тексты композиций печатают в газетах и журналах, говорит почетный профессор музыковедения Лондонской школы востоковедения и африканистики Кит Ховард.
Согласно его наблюдениям, через некоторое время «песня как бы впитывается в тело» жителей Северной Кореи и «становится частью личности». Специалисты отмечают, что «Дружелюбный отец» — нетипичная песня о Ким Чен Ыне.
Ранее в песнях его называли «великим преемником» Ким Чен Ира, а такие слова как «отец» и «великий» были обращены к его деду Ким Ир Сену. Теперь же их адресуют действующему лидеру страны, что может указывать на укрепление его положения.
«Песни используются для того, чтобы показать, в каком направлении движется государство… чтобы обозначить важные моменты и события в политике», — отметила Леонзини.
Пока эксперты анализируют новый северокорейский хит, обычные пользователи TikTok просто наслаждаются его звучанием. Они признаются, что не могут перестать слушать трек по дороге на работу, в спортзале и во время домашних дел. По словам людей, песня вызывает у них ностальгию, напоминая старую испанскую или французскую поп-музыку.
Знатоки северокорейской музыки рекомендуют поклонникам «Дружелюбного отца» послушать и другие хиты из КНДР. Их представляют четыре или пять групп, в частности коллективы Pochonbo и Moranbong.
«В Северной Корее есть песня под называнием „Картофельная гордость“, которая рассказывает о том, насколько универсален и полезен картофель, если кому‑то интересно», — написал один из тиктокеров.