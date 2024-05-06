В TikTok завирусилась песня из Северной Кореи. Она воспевает Ким Чен Ына

Пока эксперты анализируют новый северокорейский хит, обычные пользователи TikTok просто наслаждаются его звучанием. Они признаются, что не могут перестать слушать трек по дороге на работу, в спортзале и во время домашних дел. По словам людей, песня вызывает у них ностальгию, напоминая старую испанскую или французскую поп-музыку.