Владимир Кара-Мурза* получил Пулитцеровскую премию за статьи, написанные в заключении

Владимира Кара-Мурзу задержали в Москве 11 апреля 2022 года, назвав в качестве причины неповиновение правоохранителям. Пока политик находился в СИЗО, против него завели три уголовных дела: о фейках про Российскую армию, осуществлении деятельности нежелательной организации, а также госизмене.