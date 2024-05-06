Владимир Кара-Мурза* получил Пулитцеровскую премию за статьи, написанные в заключении

Российский журналист и политик Владимир Кара-Мурза* получил Пулитцеровскую премию за публикации в издании Washington Post. Об этом стало известно из прямого эфира на ютуб-канале награды.
Кара-Мурзу* отметили в номинации «Комментарий». Он писал для СМИ колонки, находясь в колонии — там оппозиционер отбывает наказание по обвинению в госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и фейках об армии.
В своих материалах Кара-Мурза* высказывался о российской политике, действиях властей, президентских выборах и военных действиях ВС РФ на территории Украины.
Владимира Кара-Мурзу задержали в Москве 11 апреля 2022 года, назвав в качестве причины неповиновение правоохранителям. Пока политик находился в СИЗО, против него завели три уголовных дела: о фейках про Российскую армию, осуществлении деятельности нежелательной организации, а также госизмене.
Защитник Кара-Мурзы говорил, что за время нахождения в СИЗО у политика значительно ухудшилось здоровье. В частности, у него развилась полинейропатия нижних конечностей — заболевание сосудов ног. Полинейропатия входит в список болезней, препятствующих отбыванию наказания.
Несмотря на это, Мосгорсуд приговорил политика Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по всем трем пунктам обвинения. Также ему назначили штраф в 400 тыс. рублей и запретили на 7 лет заниматься журналистской деятельностью.
* Владимир Кара-Мурза внесен Минюстом РФ в список иноагентов.