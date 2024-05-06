Нил Джордан экранизирует свой роман «The Well of Saint Nobody» с Джереми Айронсом

Сегодня в 16:56
Фото: кадр со съемок фильма «Ундина»/Raidió Teilifís Éireann (RTÉ)

Оскароносный режиссер Нил Джордан, снявший фильмы «Интервью с вампиром», «Майкл Коллинз», «Завтрак на Плутоне» и «Жестокая игра», экранизирует собственный роман «The Well of Saint Nobody», передает Variety.

Главные роли в картине исполнят Джереми Айронс («Лолита», «Крепкий орешек-3», «Изнанка судьбы»), Хелена Бонэм-Картер («Бойцовский клуб», «Алиса в Стране чудес», «Планета обезьян») и Эйдан Куинн («Легенды осени», «Бенни и Джун»). Съемки проекта запланированы на конец 2024 года.

Роман «The Well of Saint Nobody», опубликованный в 2023 году, рассказывает о знаменитом пианисте Уилльяме, который заканчивает музыкальную карьеру и отправляется в дом священника в Ирландии.

Там он нанимает служанку Тару, которую он уже не раз встречал, однако не запомнил. Когда неподалеку они обнаруживают заброшенный колодец, Тара делится легендами о его магических свойствах, которые становятся декорациями для истории об убийстве и мести.

«Я никогда раньше не снимал кино по собственным романам. Эта книга требовала экранизации. Я очень рад поработать с Джереми и Хеленой и вместе рассказать историю о потерянной любви», — написал Джордан.

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