Сэмюэль Л. Джексон и Генри Голдинг сыграют в психологическом триллере «Head Games»

Сегодня в 22:23
Кадр: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon/YouTube

Американский актер Сэмюэль Л. Джексон («Криминальное чтиво», «1408») и звезда ромкома «Безумно богатые азиаты» Генри Голдинг снимутся в психологическом триллере «Head Games». Об этом сообщил Variety.

Фильм поставит Энтони Мэндлер («Монстр», «В окружении») по сценарию Колина Лиддла («Страшные сказки: Город ангелов»). Продюсерами выступят Брайан Кавано-Джонс, Фред Бергер, Джош Глик и Адонис Таунтас.

Съемки картины начнутся в октябре. Будущая лента расскажет о корпоративном шпионе, который проникает на виллу основателя фирмы по производству нейропротезов под видом персонального шеф-повара.

Согласно сюжету, герой собирается украсть новое изобретения бизнесмена, способное изменять сейсмические колебания. Но «когда начинаются интеллектуальные игры, все оказывается не таким, каким кажется», утверждает синопсис.

«Сэмюэль настолько правдоподобен и блестящ, что его совместная работа с Генри, который обадает естественным обаянием, предоставляет Энтони невероятную возможность умело вовлечь аудиторию в напряженное путешествие», — заявил исполнительный продюсер фильма Джеффри Гринстайн.

Мэндлер добавил, что «Head Games» расскажет «захватывающую историю, которая раздвигает границы того, что мы считаем реальностью». По мнению режиссера, лента станет «метафорой сегодняшней культуры и предзнаменованием того, что должно произойти».

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