Николас Кейдж и FKA Twigs сыграют членов Святого семейства

Вдохновением для ленты стало Евангелие от Фомы, написанное во II веке. В нем рассказывается о семье, скрывающейся в Египте времен Римской империи. Ее ребенок восстает против своего наставника, раскрывая свои способности и узнавая свою судьбу. По мере взросления мальчика он и его близкие становятся мишенью для ужасов естественного и божественного происхождения.