Николас Кейдж и FKA Twigs сыграют членов Святого семейства

Лауреат премии «Оскар» Николас Кейдж и британская певица FKA Twigs снимутся в фильме Лотфи Натана «Сын плотника». Об этом сообщил Deadline.
Они сыграют членов Святого семейства вместе с Ноа Джупом («Тихое место», «Отыграть назад») и Сухейлой Якуб («Дюна: Часть вторая», «Экстаз»). Фильм представит редко рассказываемую историю о детстве Иисуса.
По информации издания, картина будет выполнена в духе хоррора. Ее выпустят парижская кинокомпания Cinenovo и лос-анджелесская Spacemaker. Дистрибьюторами проекта выступят Goodfellas, Anonymous Content и WME.
Вдохновением для ленты стало Евангелие от Фомы, написанное во II веке. В нем рассказывается о семье, скрывающейся в Египте времен Римской империи. Ее ребенок восстает против своего наставника, раскрывая свои способности и узнавая свою судьбу. По мере взросления мальчика он и его близкие становятся мишенью для ужасов естественного и божественного происхождения.
Лотфи Натан известен как автор фильма «До весны», его премьера состоялась в Каннах в 2022 году. Картина посвящена истории Мохаммеда Буазизи, чье самосожжение спровоцировало революцию в Тунисе в 2010–2011 годах. Эта лента стала дебютом Натана в игровом кино, до этого режиссер снимал документальные проекты. Среди них — «Беспечные ездоки».