YouTube тестирует функцию перемотки видео на самое интересное место

Видеоплатформа YouTube начала тестирование функции, которая позволяет перемотать ролик на самый просматриваемый фрагмент. Об этом сообщил Android Authority.
Наиболее популярные моменты видео выбираются автоматически с помощью искусственного интеллекта. Чтобы воспользоваться перемоткой, необходимо дважды нажать на ролик и выбрать специальную всплывающую кнопку.
Пока функция стала доступна только пользователям гаджетов на операционной системе Android, живущим в США и имеющим подписку YouTube Premium. Перемотать видео на самые интересные фрагменты можно, если ролик на английском языке.
YouTube намерен тестировать перемотку вплоть до 1 июня. После этого компания решит, продлевать эксперимент или вводить функцию повсеместно. Предполагается, что она будет работать только у подписчиков YouTube Premium.