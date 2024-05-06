YouTube тестирует функцию перемотки видео на самое интересное место

Сегодня в 19:17
Фото: stereophototyp/Unsplash

Видеоплатформа YouTube начала тестирование функции, которая позволяет перемотать ролик на самый просматриваемый фрагмент. Об этом сообщил Android Authority.

Наиболее популярные моменты видео выбираются автоматически с помощью искусственного интеллекта. Чтобы воспользоваться перемоткой, необходимо дважды нажать на ролик и выбрать специальную всплывающую кнопку.

Пока функция стала доступна только пользователям гаджетов на операционной системе Android, живущим в США и имеющим подписку YouTube Premium. Перемотать видео на самые интересные фрагменты можно, если ролик на английском языке.

YouTube намерен тестировать перемотку вплоть до 1 июня. После этого компания решит, продлевать эксперимент или вводить функцию повсеместно. Предполагается, что она будет работать только у подписчиков YouTube Premium.

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