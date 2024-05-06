Уиллем Дефо и Сандра Хюллер снимутся в фильме Кента Джонса «Late Fame»

Сегодня в 17:35
Фото: кадр из фильма «Умереть за доллар»/Myriad Pictures

Уиллем Дефо, известный по «Человеку-пауку», «Маяку», «Святым из Бундока», «Бедным-несчастным» и множеству других фильмов, а также Сандра Хюллер («Анатомия падения», «Зона интересов») сыграют в новой картине Кента Джонса «Late Fame». Об этом рассказал Variety.

Картина расскажет историю Эда Саксбергера (Дефо), автора давнего и малоизвестного сборника стихов. Когда группа молодых артистов заново открывает миру его работы, писателю приходится вновь задуматься о природе своего таланта.

Самая эксцентричная из новых поклонников поэта — актриса театра Глория (Хюллер). Она ставит перед собой цель во что бы то ни стало влюбить в себя писателя, который в ее глазах становится «легендарным героем золотого века Нью-Йорка».

По словам создателей фильма, который они называют «до безобразия ироничным и неожиданно проникновенным», лента поднимает темы тщеславия, призраков прошлого и того, как сложно отделить выдумку от настоящих воспоминаний.

Релизом картины займется продюсерская компания MK2 Films. Сценарий напишет Сэми Берч, получившая номинацию на «Оскар» в номинации «Лучший оригинальный сценарий» за фильм «Май декабрь».

«Late Fame» станет шестым режиссерским проектом Джонса, который ранее работал над лентами «Диана», «Хичкок/Трюффо», «Письмо к Элиа» и другими.

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