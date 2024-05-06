Воронежский активист пожаловался на музыканта Юрия Шевчука в Генпрокуратуру

Юрий Шевчук выступал в Дубае 3 мая. Музыкант во время концерта рассказал зрителям о двух исторических концепциях: согласно одной, все хорошее оборачивается печальным финалом, а по другой — наоборот, из всего дурного вырастает нечто хорошее.