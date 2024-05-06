Воронежский активист пожаловался на музыканта Юрия Шевчука в Генпрокуратуру

Воронежский активист и председатель общественной организации «Совет отцов России» Андрей Згонников обратился в Генпрокуратуру с жалобой на музыканта Юрия Шевчука. Об этом он написал в соцсети «ВКонтакте».
Згонников попросил проверить лидера группы «ДДТ» на «осуществление экстремистской деятельности». По словам общественника, артист на концерте в Дубае «призвал зрителей к революции».
«Просим Минюст РФ проверить Шевчука на иностранное финансирование и в случае подтверждения финансирования — признать иноагентом», — добавил активист.
Юрий Шевчук выступал в Дубае 3 мая. Музыкант во время концерта рассказал зрителям о двух исторических концепциях: согласно одной, все хорошее оборачивается печальным финалом, а по другой — наоборот, из всего дурного вырастает нечто хорошее.
Шевчук высказал согласие со вторым мнением, что «вся эта лажа заканчивается какой‑то там революцией, чем‑то хорошим». «Я придерживаюсь второй точки зрения и вам предлагаю», — отметил он.
Ранее лидер «ДДТ» высказывался против военной операции России на территории Украины. В августе 2022 года музыканта оштрафовали на 50 тыс. рублей за дискредитацию Российской армии.