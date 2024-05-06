Возле колонии в Самарской области поймали кота-наркокурьера

Сегодня в 17:12
Фото: УФСИН России по Самарской области

В Тольятти сотрудники исправительной колонии № 16 поймали кота-наркокурьера. Об этом сообщается на сайте УФСИН России по Самарской области.

На животное был надет самодельный ошейник. В нем сотрудники колонии обнаружили свертки из полимерного материала с марихуаной массой около 9 грамм.

Животных-наркокурьеров нередко ловят возле колонии. Так, летом 2018 года в Тульской области полицейские перехватили кота, в ошейники которого обнаружили 5,79 грамма гашиша и 1,56 грамма амфетамина. Тогда правоохранители задержали 32-летнего мужчину и его 22-летнюю сообщницу.

Однако через год следствие потеряло хвостатого, который был ключевым вещественным доказательством в деле о переправке наркотиков. Эксперты отмечали, что из‑за этого инцидента дело может развалиться, так как орудия преступления нет, и поэтому следственный эксперимент провести нельзя. Через несколько месяцев животное нашли, но адвокат утверждал, что это другой кот, а обвинение фальсифицировало доказательства.

В 2021 году в Ивановской области сотрудники колонии поймали кота с марихуаной. Ему удалось сбежать. «Ошейник с него сняли, и он тут же удрал», — уточнили сотрудники. Искать ушастого преступника не собираются, потому что он «животное вольное».

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