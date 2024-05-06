Возле колонии в Самарской области поймали кота-наркокурьера

Однако через год следствие потеряло хвостатого, который был ключевым вещественным доказательством в деле о переправке наркотиков. Эксперты отмечали, что из‑за этого инцидента дело может развалиться, так как орудия преступления нет, и поэтому следственный эксперимент провести нельзя. Через несколько месяцев животное нашли, но адвокат утверждал, что это другой кот, а обвинение фальсифицировало доказательства.