Съемки «Игры в кальмара-2» начнутся этим летом

«В Корее [кинопроизводство] на самом деле более эффективна. Есть много аспектов работы, которые здесь и в Корее очень похожи, но я чувствую, что есть области, где корейский метод более эффективен. Конечно, есть и аспекты, которым я учусь», — сказал Чжон Чжэ, перед этим отметив, что его просили «говорить об этом как можно меньше».