Съемки «Игры в кальмара-2» начнутся этим летом

Съемки второго сезона «Игры в кальмара-2» начнутся этим летом, рассказал исполнитель главной роли Ли Чжон Чжэ. В интервью Ilgan Sports он рассказал подробности о производстве и сюжете продолжения.
По словам Чжон Чжэ, второй сюжет будет посвящен мести, а в его центре окажется, помимо его персонажа, Хван Ин Хо в исполнении Ли Бён Хона. Съемки второго сезона продлятся столько же, сколько би первого — 10 месяцев. Актер объяснил, что следующая часть будет масштабнее, а первая снималась с задержками из‑за пандемии COVID-19.
Сейчас Чжон Чжэ находится в Лондоне, на съемках сериала-приквела «Звездных войн» «Аколит» с конца сентября прошлого года. Актер предполагает, что над этим проектом он проработает до марта или апреля.
«В Корее [кинопроизводство] на самом деле более эффективна. Есть много аспектов работы, которые здесь и в Корее очень похожи, но я чувствую, что есть области, где корейский метод более эффективен. Конечно, есть и аспекты, которым я учусь», — сказал Чжон Чжэ, перед этим отметив, что его просили «говорить об этом как можно меньше».
Следом он примет участие в съемках сериала про главного героя из фильма «Но избавь меня от лукавого», сыгранного Чжон Чжэ.