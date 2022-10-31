Минобороны объявило о завершении мобилизации, визы на Кипр будут платными и другие новости дня

Минобороны России объявило о завершении призыва в рамках частичной мобилизации. Вручение повесток прекращается.
Утром в Киеве, Харькове, Запорожье, Черкасской и Одесской областях была обстреляна критическая инфраструктура, сообщили местные власти. Под удары попали несколько гидроэлектростанций, включая крупнейшую на Украине — Днепрогэс. По всей стране ввели экстренные отключения электричества.
Молдова объявила одного из сотрудников российского посольства персоной нон грата. Местные власти выдворяют его после инцидента с падением фрагментов ракеты на территории страны.
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и физических лиц, связанных с украинской властью. В их числе бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», судостроительный завод «Залив» и «РусЛайн Ко».
Чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы Анатолий Карпов находится в больнице. Его дочь сказала, что отец пострадал после падения. СМИ пишут, что у гроссмейстера черепно-мозговая травма и перелом шейки бедра, его ввели в искусственную кому.
В Новосибирской области депутат-единорос переехал ребенка на автомобиле и скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшему. На депутата завели уголовное дело, в «Единой России» пообещали исключить его из партии.
Власти Кипра решили сделать платной визу для россиян с 1 декабря. Для взрослых визовый сбор составит 80 евро, а для детей от 6 до 12 лет — 40 евро.
С начала года около 70 тыс. россиян открыли счета в банках Узбекистана. Примерно половина из них находятся в республике на постоянной основе.
Рина Саваяма экранизировала трек «Frankenstein» со своего недавнего альбома «Hold the Girl». В клипе певица обретает уверенность на домашней вечеринке и покоряет танцпол.
В 2022 году россияне смотрели сериалы 1,9 млн часов — это около 227,5 года. В топе, помимо ожидаемых «Игры престолов» и «Дома дракона», сразу четыре российских шоу. Эксперты рассказали, почему к отечественным проектам интерес выше и какие города самые «сериальные».
Эмилия Кларк сыграет ирландскую писательницу Констанс Ллойд в фильме «Идеальная жена». Ллойд была фем-активисткой и супругой Оскара Уайльда, пока того не арестовали за гомосексуальность (на тот момент в Англии она была вне закона).
Вышел трейлер остросюжетного детективного сериала «Переговорщик» с Кириллом Пироговым в главной роли. Картина расскажет о блестящем переговорщике и психологе, который много лет помогает людям и пытается избавиться от собственной психологической травмы.