Минобороны объявило о завершении мобилизации, визы на Кипр будут платными и другие новости дня

Чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы Анатолий Карпов находится в больнице. Его дочь сказала, что отец пострадал после падения. СМИ пишут, что у гроссмейстера черепно-мозговая травма и перелом шейки бедра, его ввели в искусственную кому.