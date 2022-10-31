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Эмилия Кларк сыграет жену Оскара Уайльда, писательницу Констанс Ллойд
Виктория Шанина
Сегодня в 15:04

Британская актриса Эмилия Кларк («Игра престолов») сыграет главную роль в фильме «Идеальная жена» про ирландскую писательницу Констанс Ллойд. Картину снимет Софи Хайд («Любовь по вызову»), пишет Variety.

Ллойд была замужем за писателем Оскаром Уайльдом. После того как он получил двухлетний тюремный срок за гомосексуальность, которая на тот момент была незаконна в Англии, Констанс переехала в Швейцарию вместе с детьми.

Констанс Ллойд была не только писательницей, но и фем-активисткой. Она принимала участие в движении за то, чтобы позволить женщинам носить удобную одежду, а не огромные викторианские платья с корсетами.

Детали сюжета, актерский состав и дата выхода фильма пока неизвестны.

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Эмилия КларкОскар УайльдСофи Хайд
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